Barbara D’Urso, regina di canale 5 con ben tre programmi, svela al pubblico quando lascerà il lavoro andando in pensione, video.

Barbara D’Urso, su canale 5, conduce ben tre programmi ovvero Pomeriggio 5, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso. Un impegno notevole che la conduttrice intende portare avanti ancora per un po’. Ai microfoni del settimanale Chi, la conduttrice svela così quando andrà in pensione: “Il mio futuro? Lo immagino in TV fino a 90 anni, per la gioia dei miei detrattori”, spiega.