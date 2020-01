Tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio l’amore fila che è una meraviglia. Alcuni mesi fa era emerso un clamoroso retroscena da parte di lei sul rapporto tra i due: “La prima volta…”.

Ci sarebbe una rivelazione che Anna Tatangelo ha fatto in passato riguardo a Gigi D’Alessio. Riguarda la prima volta in cui i due cantanti hanno fatto l’amore. Ne parla proprio lei, che con il cantautore originario di Napoli fa coppia fissa ormai dal febbraio 2005. E la loro storia venne resa nota soltanto nel dicembre del 2006, quasi due anni dopo. L’unione della Tatangelo e di D’Alessio, che hanno 20 anni di differenza (32 lei e 52 lui), ha portato alla nascita del loro figlio Andrea nel 2010. Ed entrambi vanno avanti l’uno al fianco dell’altra nonostante qualche periodo di crisi.

Anna Tatangelo: “La prima volta con Gigi in un parcheggio”

Ma tanto per Anna quanto per Gigi queste esperienze assumono la loro importanza e servono a far capire quanto due persone siano disposte ad impegnarsi per portare avanti una relazione. La cantante originaria di Sora ha dichiarato pochi mesi fa di avere il “bisogno di dover fare l’amore almeno tre volte a settimane. Solo così mi sento davvero bene. E mi sorprendono e mi piacciono sempre le cose nuove”. Un’altra dichiarazione che lei avrebbe fatto alla stampa da parte di Anna Tatangelo riguarda la prima volta che fece l’amore con Gigi. “Eravamo in macchina, all’interno di un parcheggio di notte. A mia madre dissi di non preoccuparsi perché mi trovavo a casa di un’amica. E invece…”.

