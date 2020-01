Allarme smog: 26 città "sforano"

Allarme smog: a gennaio ben 18 giorni sforamento dei limiti in 5 città. Nel 2019 ben 26 centri sono stati ritenuti fuori legge. Dal report Mal’aria di Legambiente emergono dati inquietanti.

A gennaio Frosinone, Milano, Padova, Torino e Treviso hanno sforato per ben 18 volte i limiti di Pm10, le polveri sottili. Anche Napoli sebbene per 16 giorni e Roma per 15 hanno superato le soglie.

Nel 2019, 26 i centri urbani sono stati fuorilegge sia per polveri sottili sia per l’ozono: in vetta alla classifica Torino con 147 giornate. Subito a seguire Lodi e Pavia.

Il comunicato stampa presente sul sito di Legambiente sul report Mal’aria spiega: “In Italia l’emergenza smog è sempre più cronica e si ripresenta puntale ogni anno”.