Al Bano e Romina, ci siamo: quello che tutti stavamo aspettando

Al Bano e Romina sono sicuramente il duo più famoso delle ultime generazioni. Sono sicuramente intramontabili: i due si sono conosciuti quando erano soltanto dei ragazzini e, insieme, hanno fatto la storia della musica, ma non solo. Si sono innamorati e hanno vissuto un grande amore, e il loro matrimonio è finito per diversi problemi, tra cui le incomprensioni sulla scomparsa della loro figlia Ylenia. Nonostante le divergenze hanno ritrovato la loro sintonia e sono tornati a cantare insieme, anche se i loro fans sognano qualcosa in più.

Sono sicuramente i più amati d’Italia e per questo motivo, quando è cominciata a circolare la voce di una loro probabile partecipazione a Sanremo, nessuno ci è più stato nella pelle. Sarebbe davvero un sogno rivederli insieme su quel palco. Alla fine è stato stesso Al Bano ad aggiornarci su quanto accadrà tra poche settimane: il cantante ha rivelato che lui, Romina e Amadeus sono ancora in trattativa, dunque la partecipazione non è ancora confermata ma è sicuramente molto probabile.