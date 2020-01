Un uomo di 76 anni è stato arrestato a Limbiate con l’accusa di tentato omicidio per aver accoltellato il vicino di casa sul pianerottolo. Ai militari, l’uomo avrebbe raccontato di essere stanco dei pianti del figlio del vicino.

Un anziano di 76 anni ha aggredito e accoltellato il vicino di casa perché stanco dei pianti del figlio piccolo di quest’ultimo. È accaduto ieri mattina, mercoledì 22 gennaio, poco dopo le 7 a Limbiate, comune in provincia di Monza e della Brianza. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, come riporta la redazione de Il Corriere della Sera, l’anziano avrebbe atteso il 30enne, con cui litigava da circa un anno per i pianti del figlio piccolo, sul pianerottolo del condominio e quando il giovane padre è uscito per andare a lavoro lo ha aggredito sferrandogli una coltellata all’avambraccio con un coltello da 30 centimetri. Il ragazzo ha cercato di fuggire, ma il 76enne lo ha raggiunto e lo ha colpito nuovamente, ferendolo all’addome. L’anziano aggressore stava per sferrare una terza coltellata al 30enne, ma, come riporta Il Corriere della Sera, un altro vicino di 50 anni è intervenuto per fermarlo, rimanendo anch’egli ferito con una coltellata di striscio alla spalla. L’uomo, a cui è stato trovato un secondo coltello in tasca, è stato arrestato dai carabinieri di Desio con l’accusa di tentato omicidio. Ai militari, riporta Il Corriere, l’uomo avrebbe raccontato di non riuscire più a dormire per i pianti del bambino dei vicini che, a suo dire, gli avrebbero reso impossibile la vita. I due feriti sono stati trasportati presso l’ospedale di Garbagnate Milanese, dove ora si trovano ricoverati sotto controllo dei medici.

