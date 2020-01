Wanda Nara in onda al Grande Fratello Vip con il solito look extra provocante, piovono battute sulla showgirl argentina in diretta

Il look provocante di Wanda Nara fa sempre discutere. La showgirl argentina sta facendo sfoggio ripetutamente di outfit particolarmente osè. Dopo essersi presentata in onda con un completo bianco senza indossare lingerie al di sotto, nella puntata di lunedì la abbiamo visto in un completo Blumarine, una rete a maglie larghe da cui si vedeva perfettamente il body nero al di sotto. Curve più che mai visibili ed ammalianti, insomma, per lady Icardi, che in onda, oltre che come opinionista, fa parlare di sé anche per le sue scelte stilistiche. Nelle battute finali della diretta, hanno scherzato con lei Alfonso Signorini e Pupo, che scorrendo il profilo Instagram di Wanda hanno commentato dicendo: “Vestita mai…”. Pupo ha poi rincarato la dose ironizzando: “Volevo addormentarmi stasera con le mutandine di Wanda…ma non ce le ha!”.

LEGGI ANCHE >>> Wanda Nara provocante sotto la Torre Eiffel – FOTO