Cosa si ottiene quando si prende un’Ape della Piaggio e ci si infila dentro un motore Triumph 675 Street Triple, per poi mandarla alla deriva nella neve? Una gioia assoluta e totale, ecco cosa si ottiene.

Guardate il pilota Francesco Guerrini che sfreccia con la sua Ape alla gara Ice Challenge di Livigno dell’Automobile Club d’Italia 2020.

La sfida consiste in altre quattro gare per il 2020, con l’evento finale che si terrà il 23 febbraio, in occasione della manifestazione Chervalier Reverse Greenhouses. Speriamo di vedere molto di più di Guerrini e della sua pazza Ape a motore Triumph, se non in questa serie, allora sicuramente da qualche altra parte sulla neve. Gli appassionati di auto potrebbero voler saperne di più sulla serie Ice Challenge, dal momento che è piena di strane vetture come la Lancia Delta HF Integrale, la Subaru STI, e un paio di generazioni di Mitsubishi LanEvo.

L’Instagram di Guerrini, tra l’altro, è pieno di molte altre foto e video per emozionare anche i cuori più freddi, ma adesso vi lasciamo al video: