Traffico in tempo reale su autostrade italiane alle ore 08:55 del 22 gennaio 2020 sulle tratte di Milano, Genova, Firenze, Roma, Napoli e altre città.

Mercoledì 22 gennaio si segnalano code e rallentamenti su strade e autostrade italiane. Prima di mettersi in viaggio aggiornatevi sulla situazione del traffico in tempo reale in modo da poter scegliere il tragitto migliore per raggiungere la vostra meta. Per ulteriori informazioni c’è il call center di Autostrade per l’Italia al numero 840.04.21.21 (con addebito di uno scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Situazione autostradale aggiornata alle ore 08:55

Milano

A9 Lainate-Svizzera (Km 34.7 – direzione: Svizzera) Coda tra Bivio A9/A59 Sud e Como Monte Olimpino per incidente

A8 Milano-Varese (Km 17.4 – direzione: Milano) Coda tra Busto Arsizio e Legnano per incidente

A9 Lainate-Como (Km 10.7 – direzione: Lainate) Code a tratti tra Origgio e Bivio A9/A8 Milano-Varese

A8 Milano-Varese (Km 0 – direzione: Milano) Coda tra Fiera Milano e Nodo A8/A4 Torino-Trieste

A4 Milano-Brescia (Km 139 – direzione: Torino) Coda in uscita a Monza provenendo da Brescia

A4 Milano-Brescia (Km 167.8 – direzione: Trieste) Coda in uscita a Dalmine provenendo da Milano.

Genova

A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 125.8 – direzione: Milano) Coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova

A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 31.6 – direzione: Ventimiglia) Coda di 1 km tra Varazze e Celle Ligure per lavori.

Bologna

Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 0.8 – entrambe le direzioni) Coda in entrata a Bologna Casalecchio

Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 5 – direzione: Autostrada Bologna-Taranto) Coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA

A14 Bologna-Ancona (Km 14.3 – direzione: Taranto) Coda tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A13 Bologna-Padova

A13 Bologna-Padova (Km 2 – direzione: Bologna) Traffico Rallentato tra Altedo e Bologna Arcoveggio

Firenze

A1 Bologna-Roma (Km 286.9 – entrambe le direzioni) Coda in uscita a Firenze Scandicci

A11 Firenze-Pisa nord (Km 0 – direzione: Firenze) Coda tra Bivio A11/Firenze Nord e Firenze Peretola

A11 Firenze-Pisa nord (Km 6 – direzione: Firenze) Code a tratti tra Prato Ovest e Bivio A11/A1 Milano-Napoli.

Roma

A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) Coda di 3 km tra Via Togliatti e Bivio A24/Tangenziale est RM.

Napoli

A3 Napoli-Salerno (Km 2 – direzione: Napoli) Traffico Rallentato tra Bivio A3/A1 Milano-Napoli e Napoli Via Marina

A3 Napoli-Salerno (Km 45.3 – direzione: Salerno) Coda tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare per lavori.