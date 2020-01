Il piccolo fuoristrada Suzuki Jimny non sarà più ordinabile in Italia nel 2020. Le richieste hanno superato la capacità produttiva del marchio nipponico.

Suzuki Jimny sold out in Italia. Il piccolo fuoristrada ha fatto segnare il tutto esaurito nel nostro Paese e la casa giapponese si è ritrovata costretta a diramare un comunicato per annunciare che sarà impossibile soddisfare nuovi ordini per tutto il 2020. Non è passato neppure il mese di gennaio che i potenziali acquirenti dovranno attendere il prossimo, visto che le tante richieste hanno superato la capacità produttiva dell’azienda nipponica. “Stante tale situazione – fanno sapere da Suzuki – non sarà pertanto più possibile effettuare alcun ordine della piccola e inarrestabile fuoristrada Suzuki presso la rete dei Concessionari”.

Suzuki Jimny viene offerta con il motore quattro cilindri da 1,5 litri capace di erogare 102 CV e 130 Nm, abbinato alla trazione integrale All Grip Pro, che prevede la trazione posteriore e quella 4×4 inseribile. Un po’ imprecisa sull’asfalto, per via dello sterzo poco diretto e lento, è amatissima per le sue doti offroad, per la ricca dotazione di serie e la capacità di preservare il proprio valore nel mercato dell’usato. Piace molto anche il suo design squadrato e spigoloso, frontale verticale, il cofano piatto, i passaruota larghi, che rendono Suzuki Jimny sempre moderna e attuale anche a distanza di anni.

Il serbatoio ha una capacità di 40 litri. Le emissioni di CO2 sono di 154 g/km. La velocità massima raggiungibile è di 140 km/h. I consumi si attestano intorno ai 13 km/l ed ha una prezzo di listino di 24.000 euro. Nella dotazione di serie compresi: 6 airbag, alzacristalli elettrici, comandi audio al volante, lavafari, navigatore, passaruota maggiorati neri, retrovisori riscaldati, sedili anteriori riscaldati, vetri oscurati e volante in pelle a 3 razze, regolabile in altezza.

