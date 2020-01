Il club inglese del Manchester United sembra orientato su Pochettino. Il Milan, squadra italiana forte su Allegri, ora spera di riportarlo in rossonero

Il calcio mercato è già in fermento, non solo per l’attuale sessione invernale che si chiuderà a giorni. Le squadre si muovo soprattutto per giugno, specie per quanto riguarda il mercato dei grossi colpi e degli allenatori. Le panchine importanti da sistemare sono tante per il prossimo anno. Per questo motivo, qualche allenatore con allori che si trova in questo momento libero, viene fortemente corteggiato. E’ il caso tra gli altri di Massimiliano Allegri. L’ex tecnico del Milan è conteso da qualche squadra italiana e all’estero. Attualmente ha rifiutato delle destinazioni. Max è stato già contattato da Milan e Napoli in Italia e da alcuni club inglesi come Arsenal e Manchester United. Tuttavia, al momento il tecnico non ha voluto accettare di sostituire Ancelotti a Napoli, Giampaolo a Milano e Mourinho al Manchester United. L’ex allenatore della Juventus attende l’esito della stagione agonistica bianconera prima di riprendere. Un’eventuale fiasco in tutte le competizioni di Maurizio Sarri, rivaluterebbe notevolmente il lavoro di Massimiliano Allegri.

La squadra italiana ora è avvantaggiata

Le indecisioni di Massimiliano Allegri non sono piaciute, però, ai dirigenti dei Red Devils. A Manchester avrebbero gradito un atteggiamento diverso da parte dell’allenatore toscano. Il Manchester United è un club glorioso e si aspettava un immediato sì da parte di Allegri. Per questo motivo, il club inglese si sarebbe orientato ormai verso Pochettino per il prossimo anno. L’ex allenatore del Tottenham conosce la Premier e andrebbe di corsa ad allenare i diavoli rossi. A questo punto si aprono spiragli importanti di il ritorno di Massimiliano Allegri al Milan. Il club rossonero ora è in pole position per avere il tecnico toscano a disposizione e proverà a chiudere il prima possibile un accordo in vista del nuovo anno. A Milano possono sperare in questo momento. Il Napoli ad oggi sta valutando Rino Gattuso e nella mente di De Laurentiis c’è sempre l’idea Gasperini. Il Milan, per agevolare la trattativa, dovrebbe passare nelle mani di un nuovo gruppo imprenditoriale, ma al momento sono soltanto indiscrezioni.

