Da tempo gli esperti hanno rappresentato che il Sole è sempre più debole, questo fenomeno potrebbe avere delle ripercussioni sul clima della Terra. La formazione di nubi causate da reazioni chimiche stanno portando ad un abbassamento globale delle temperature.

Il Sole è sempre più stanco, riferiscono gli esperti: da tempo sulla sua superficie le macchie solari si mostrano molto scure a causa della diminuzione della temperatura. Nel 2019 per la stragrande maggioranza dell’anno l’astro che illumina il nostro pianeta non ha mostrato macchie, un record che ha superato quello del lontano 2008. Tale fenomeno potrebbe avere delle serie ripercussioni sul nostro clima. Una minor attività del Sole, infatti, a causa di reazioni chimiche che verranno spiegate più avanti, comporta la formazione di persistenti nubi e di riflesso dunque un abbassamento delle temperature globali.

Il Sole è debole: cosa accadrà al clima della Terra?

Stando a quanto riportato dagli esperti de Ilmeteo.it, il fisico danese Svensmark avrebbe svolto uno studio all’esito del quale è stato dimostrato che l’aumento di raggi cosmici, ossia particelle di energia captate dall’atmosfera della Terra, causato dalla minor intensità del vento solare che lambisce il nostro pianeta, attiva delle reazioni per le quali il pulviscolo atmosferico fa coagulare il vapore acqueo e tende a far formare consistenti nubi. Quando il Sole produce grande calore, riporta Ilmeteo.it, e si innalzano le temperature sulla sua superficie ciò non accade, in quanto l’energia che giunge sul nostro Pianeta è tale da impedirne la formazione di addensamenti. Ne deriva, dunque, una logica conclusione: se il Sole ha una bassa attività questo si riflette sulla Terra nella misura in cui consente una importante nuvolosità con tutti gli effetti che ne conseguono. In primo luogo a subirne gli effetti è la temperatura globale che tende a diminuire in secondo luogo il meteo in generale è sempre più caratterizzato da nubi che con sé trascinano epiche perturbazioni e che a causa dei flussi d’aria stravolgono l’intero clima. La “stanchezza” del Sole è un fenomeno che, dunque, interessa molto da vicino il Pianeta e che sta allertando esperti e studiosi.

