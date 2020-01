Sinisa Mihajlovic, in un’intervista al Resto del Carlino, ha reso noto il proprio sostegno nei confronti di Matteo Salvini e della candidata alle elezioni in Emilia Romagna Lucia Borgonzoni.

Sinisa Mihajlovic al Resto del Carlino: “Tifo per Matteo Salvini e spero che possa vincere in Emilia-Romagna con Lucia Borgonzoni“

“Tifo per Matteo Salvini e spero che possa vincere in Emilia-Romagna con Lucia Borgonzoni”. Così, l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, si è espresso sulle prossime elezioni in Emilia durante un’intervista rilasciata al Resto del Carlino. Il tecnico serbo, confermando un incontro con il leader della Lega nei giorni scorsi, ha proseguito affermando: “È stato un incontro più che piacevole. Lui (Salvini, ndr) è mio amico, ci conosciamo da tanti anni, dai tempi del Milan. Mi piace la sua forza, la sua grinta, è un combattente. Mi ispira fiducia, quello che dice, poi lo realizza. E il fare è sempre più raro nei nostri tempi“. “Cambiare tanto per cambiare non serve. Io -prosegue Mihajlovic nell’intervista al Resto del Carlino– posso solo dire che sono in Italia dal 1992 e anche se non è il mio Paese di origine, è come se lo fosse diventato. E, da allora, trovo l’Italia peggiorata. Quindi bisogna avere idee e la forza di migliorare. Matteo è uno tosto, fa quello che fanno i grandi nel calcio: se promette, mantiene. I grandi uomini fanno questo, nello sport e nella politica“. L’ex calciatore poi parla della candidata in Emilia per la Lega, Lucia Borgonzoni: “Le donne -riporta Il Resto del Carlino- hanno carattere, determinazione, riescono sempre: Lucia è una di queste donne. Non la conosco personalmente, ma so che sarà all’altezza. Bisogna avere coraggio nella vita e per cambiare serve coraggio. Io dico la mia opinione come persona, non do lezioni. Ma penso al carisma e a chi mi dà fiducia“. Infine alla domanda del giornalista in merito all’ipotesi di un processo a Salvini per il caso Gregoretti, Mihajlovic risponde: “Normale. Silvio Berlusconi quanti processi ha avuto? È normale che quando cerchi di cambiare molte cose e magari usi metodi forti, qualcuno possa chiedere di valutare il tuo operato. Di Matteo io dico: ‘Fidatevi. E vedete quello che fa“. Le parole dell’allenatore della squadra rossoblu sono state commentate dai diretti interessati che su Facebook hanno voluto ringraziare Mihajlovic: “GRAZIE Sinisa, grande campione, uomo coraggioso!” ha scritto l’ex ministro dell’Interno. Anche la candidata Lucia Borgonzoni sul proprio profilo Facebook ha commentato: “Svegliarmi e leggere del sostegno e della simpatia del grande Mihajlovic… credetemi, non ha prezzo. Grazie di cuore, Mister, speriamo, insieme alla nostra squadra, di riuscire a meritare questa fiducia, per il cambiamento dell’Emilia-Romagna, con umiltà ma tanta passione“.

