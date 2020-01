La bellissima Sabrina Salerno fa ancora sfoggio di un fisico magnifico e regala delle fotografie da far girare la testa ai suoi followers su Instagram.

È una bellezza bombastica Sabrina Salerno. Ed è così sin dagli anni ’80, quando giovanissima riuscì a rubare il cuore di tanti (ed anche tante). Il tutto grazie alle sue indimenticabili hit ancora oggi cantate in tante parti del mondo. Ma anche la sua presenza scenica, prorompente e sensuale, ha contribuito a fare della cantante ligure una icona amatissima anche in tempo attuali. Lei, nonostante i 51 anni attuali, continua a mostrarsi in forma magnifica. E si, Sabrina Salerno sa sempre come essere stupenda. I suoi tanti followers la riempiono a giusta ragione di complimenti. E la genovese ricambia, compiaciuta, donando loro con una certa regolarità delle immagini da fare girare la testa. Tra l’altro vedremo la Salerno a breve anche al Festival di Sanremo 2020. Intanto lei fa sfoggio del suo décolleté.

Sabrina Salerno, gli scatti recenti su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Shooting day…💫 @laurazambelliphotographer @erikasuranyi_official @silver_princi @elisabettafranchi Un post condiviso da SABRINA OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 17 Gen 2020 alle ore 12:00 PST

Visualizza questo post su Instagram Les regards dès femmes… Un post condiviso da SABRINA OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 20 Gen 2020 alle ore 12:03 PST

Una bellezza senza tempo