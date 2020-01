Il riso non fa dimagrire!

Il riso, diversamente da quanto pensiamo, non è un alimento di per sé dietetico e non fa dimagrire… anzi!

Riso (foto Pixabay)

Siamo stati abituati a pensare che questo cereale (peraltro di solito quello bianco, raffinato) sia un alimento dietetico che addirittura possa far dimagrire.

Nelle regioni d’Italia in cui veniva consumato le nostre nonne ritenevano questo cereale una manna sia dal punto di vista nutrizionale sia come rimedio per molti problemi di salute: dai disturbi gastrointestinali al raffreddore.

In effetti, anche grazie all’abitudine in tal senso, un piatto di riso con olio extravergine d’oliva e parmigiano sa darci la sensazione rassicurante di benessere che cerchiamo (quasi sempre).

Il riso bianco, dai risotti al sushi, può far ingrassare

In questo periodo storico più che di riso in bianco la gente va pazza di sushi.

Spesso la pietanza giapponese viene consumata anche pensando che sia di basso impattto calorico ma non è così!

Infatti, il nostro amato cereale dalla forma allungata apporta ben 362 kcal all’incirca come la pasta e gli altri cereali.

Inoltre, il riso è un alimento ad alto indice glicemico il che significa che innalza velocemente il livello di zuccheri nel sangue.

Tuttavia, esistono dei modi per limitare questo meccanismo che può portare a ingrassare invece di dimagrire.

Uno è quello di scegliere un tipo di riso integrale che é quindi meno raffinato. Un altro é costituito dall’accortezza di sciacquare il riso prima della cottura.

Infine, sarebbe ideale cuocerlo in poca acqua fredda fino a completa cottura e abbinarlo a proteine, verdure e grassi buoni.

In questo modo il cereale pur mantenendo gusto e proprietà nutritive, potrebbe essere più “dietetico” e quindi inserito all’interno di un regime alimentare vario e salutare.

In ogni caso per dimagrire é necessario rivolgersi a medici specializzati o ad altri professionisti del settore evitando il fai da te.