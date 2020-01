Che duo Pietro Taricone Marina La Rosa. Lei ricorda l’amico conosciuto nella primissima edizione del ‘Grande Fratello’ e fa una ammissione.

È da quasi 10 anni che Pietro Taricone non è più con noi. E Marina La Rosa ha voluto ricordare ‘O Guerriero’ nel corso della sua ospitata a ‘Vieni da Me’. Ospite di Caterina Balivo, la 43enne originaria di Messina ha parlato di quello che non ha esitato a definire un amico vero e sincero. Pietro Taricone morì il 29 giugno 2010 a seguito di un tragico incidente in paracadute. A proposito del compianto personaggio televisivo casertano, Marina La Rosa – che con lui prese parte alla primissima, storica prima edizione del ‘Grande Fratello’ – dice quanto segue. “Lui era davvero una persona fantastica. Era capace di creare un rapporto speciale con chi sapeva di meritare la sua fiducia. Ci siamo sentiti spesso anche dopo la nostra esperienza televisiva nel 2000. Gli ho chiesto molte volte dei consigli. Taricone viveva tutto con grande serenità e mi faceva sempre ridere. C’era sempre, è stato un compagni di uscite e di giochi fantastico”.

Pietro Taricone, Marina La Rosa: “Insieme abbiamo fatto danni”

Poi l’ammissione: “Abbiamo fatto dei danni, ci siamo divertiti molto. Per me era come se fosse una sorta di fratello maggiore. E penso che abbia saputo dare questa sensazione anche a chi lo ha ammirato dal televisore. Dopo la sua scomparsa, non in poche occasioni la gente mi ha fermato per strada, piangendo con me. Era come se fosse morto un caro amico di sempre. Aveva delle qualità enormi e le persone da casa lo avevano capito”. Infine il racconto su come Marina venne a sapere della scomparsa di Pietro. “Me lo disse una giornalista per telefono. Volle raccogliere le mie impressioni a caldo su quel drammatico evento. Io lo venni a sapere da lei e rimasi sconvolta”.

