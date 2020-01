Nella serata di ieri a Milano un uomo di 55 anni è morto a seguito di un incidente stradale: il 55enne era alla guida di un’auto che dopo essere uscita di strada è finita contro la vetrata di un negozio di kebab.

Un terrificante incidente si è consumato nella serata di ieri, martedì 21 gennaio, a Milano. Un’auto, dopo essere uscita fuori strada all’altezza di via Trevi, si è schiantata contro la vetrina di un negozio che vende kebab, mandandola in frantumi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del conducente del veicolo, un uomo di 55 anni morto sul colpo. Ferito lievemente anche un cliente del negozio, mentre altre persone presenti al suo interno sono rimaste miracolosamente illese.

Milano, terribile incidente in serata: auto finisce contro un negozio di kebab, morto sul colpo il conducente

Un uomo di 55 anni ha perso la vita nella serata di ieri a Milano a seguito di un terribile incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, il 55enne a bordo di una Smart Fortwo è uscito fuori strada e l’auto, dopo essersi ribaltata, si è schiantata contro la vetrina di un negozio che vende kebab, mandandola in frantumi. Sul posto si è immediatamente precipitato lo staff medico del 118 che purtroppo non ha potuto far nulla per il conducente del mezzo, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo. Medicato sul posto un cliente che si trovava all’interno dell’esercizio commerciale, mentre sono rimasti miracolosamente illesi gli altri presenti. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi del caso. Secondo i primi accertamenti, come riporta Fanpage, pare che l’incidente sia stato causato da una manovra di sorpasso: il 55enne avrebbe superato alcune macchine in fila e, rientrando in carreggiata, ha urtato una macchina ferma. Il conducente a quel punto ha perso il controllo del veicolo che si è capovolto finendo contro la vetrina del negozio.

