Dalla villa di Gland dove si trova Michael Schumacher sarebbero uscite foto segrete, che qualcuno avrebbe cercato di vendere alle riviste internazionali

Non c’è rispetto della privacy di un campione malato come Michael Schumacher. E nemmeno la totale segretezza imposta dalla moglie Corinna e dalla famiglia intorno alla villa di Gland, sul lago di Ginevra, la residenza del sette volte iridato di Formula 1, sembra riuscire ad impedire che filtrino notizie, naturalmente ufficiose e non confermate, sulle sue condizioni di salute.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Addirittura qualcuno avrebbe scattato delle foto segrete di Schumi nel suo letto, e sarebbe arrivato ad offrirle a riviste di tutto il mondo per la modica cifra di 1,3 milioni di dollari. Questo è il retroscena svelato dalla testata inglese The Mirror. Corinna Schumacher, come è ovvio, ha prontamente informato la polizia dell’accaduto, e gli avvocati della famiglia sostengono che quelle immagini rappresentino una violazione dello “stile di vita personale” dello storico pilota della Ferrari.

Come sta oggi Michael Schumacher?

Anche a sei anni ormai trascorsi dalla terribile caduta dagli sci del sette volte campione del mondo sulle Alpi francesi, che gli ha provocato danni cerebrali molto gravi e probabilmente permanenti, dunque, lo sfortunato fuoriclasse di Kerpen non sembra riuscire a trovare pace. Come stia oggi rimane un segreto ben custodito, ma secondo i medici esperti dobbiamo aspettarci un aspetto molto differente da quello a cui eravamo abituati per il 51enne.

“Dobbiamo immaginare una persona diversa da quella che ricordiamo sulle piste, con un quadro organico, muscolare e scheletrico piuttosto alterato e deteriorato”, è il parere rilasciato dal neurochirurgo Nicola Acciari al sito specializzato Motorsport. Si parla addirittura di atrofia muscolare, alterazione dei tendini, osteoporosi. Una situazione clinica piuttosto delicata, che lo renderebbe addirittura irriconoscibile.

Leggi anche —> Michael Schumacher, sei anni dopo l’incidente: oggi è irriconoscibile