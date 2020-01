Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 22 gennaio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli soleggiati su tutta l’Italia per effetto del vortice di alta pressione che persisterà fino a venerdì. In serata nuvole in transito sul versante tirrenico e sulle Isole maggiori, ma senza fenomeni. Previsti banchi di nebbia in Val Padana, Umbria, Marche e zone interne del Lazio, oltre che sulla Basilicata jonica. Temperature minime in lieve calo al Nord e comprese fra -1 e 4°, fra 5 e 10° al Centro-Sud, di poco superiori sulla Sardegna.

Giovedì 23 gennaio ancora cieli ampiamente soleggiati su tutte le regioni, salvo qualche sterile velatura sulle Isole maggiori e sul Nordovest nelle ore centrali della giornata. L temperature massime subiranno un lieve rialzo al Nord, dove oscilleranno tra 7 e 10°, tra 11 e 16° al Centro, Sud e Isole maggiori. A partire dal tardo pomeriggio ancora nebbie sparse che metteranno a dura prova la visibilità su strade e autostrade.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Nel distretto autostradale di Milano si segnalano code a tratti sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino, tra Nodo di Pero e Cormano e tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa.

A Nord di Genova coda di 1 km sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 118 – direzione: Milano) tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori in corso. Allagamenti sulla A12 Genova-Livorno tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova.

Lavori in corso tra Bologna e Firenze stanno provocando rallentamenti al traffico in autostrada. In A1 Bologna-Firenze (Km 236 – direzione: Milano) chiuso il tratto tra Aglio KM 255 e Rioveggio fino alle 19:00 del 22/01/2020 per lavori. Entrata consigliata verso Bologna: Badia su Variante di valico. Uscita consigliata provenendo da Firenze: Badia su Variante di valico.

A Roma si segnalano traffico a rilento in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM. Sulla A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia (Km 52.2 – direzione: Ss1 Aurelia) l’uscita di Civitavecchia sud è chiusa al traffico fino alle 20:00 del 03/02/2020 provenendo da Roma per lavori in corso.