Ha sollevato un polverone il video in cui Matteo Salvini citofona a un ragazzo chiedendogli se è uno spacciatore: lui ha risposto, con un giorno di ritardo.

Un video del leader della Lega è diventato in queste ore virale. Questi sono gli ultimi giorni prima delle elezioni regionali in Emilia Romagna (e Calabria) e Matteo Salvini è spesso in strada per la campagna elettorale. Questa volta però l’ex Ministro dell’Interno non era in piazza o a casa di qualche sostenitore: in giro per Bologna, ha suonato al campanello di una famiglia dove una dei suoi sostenitori ha indicato la presenza di un presunto spacciatore.

Matteo Salvini: risponde il ragazzo accusato di essere uno spacciatore

Nel video si vede il quartiere, il condominio e il piano del ragazzo, che ha 17 anni. Yassin, questo il suo nome, ha raccontato all’avvocato La Torre di essere un ragazzo normale. Il ragazzo è stato convocato tre volte dalla Nazionale giovanile di calcio e ha giocato nel Sassuolo e nel Modena. Yassin vuole anche diventare un autista come suo padre (anche lui accusato di essere uno spacciatore) perché tra 5 mesi diventerà padre.

