F1 | Helmut Marko ha fatto il punto sull’attuale situazione in Red Bull. Secondo l’austriaco quest’anno le Lattine possono puntare a vincere più di 5 gare.

La prossima sarà una stagione molto importante per la Red Bull che punta a ritornare sulla cresta dell’onda come negli anni in cui vinceva tutto con Sebastian Vettel. Max Verstappen, punta di diamante delle Lattine ha chiuso l’ultima stagione al 3° posto nella classifica iridata con 3 successi ottenuti nell’arco dell’anno.

Come riportato da “Motorsport.com” Helmut Marko ha così affermato: “Vogliamo lottare per il titolo e per farlo sappiamo che dovremo avere una monoposto competitiva con il telaio sin dalla prima gara stagionale. La Honda ha fatto ottimi passi in avanti in vista della nuova stagione”.

Marko: “Non avremo più scuse”

L’ex pilota austriaco ha poi proseguito: “Da quello che abbiamo visto crediamo in ciò che ci hanno prospettato. Questo significa che dal lato nostro non avremo più scuse. Credo che nel 2020 dovremo puntare a un numero di vittorie superiore a 5”.

Insomma a quanto pare c’è grande attesa nei confronti del progetto della nuova Red Bull. Il motore Honda ha mostrato una crescita esponenziale nelle ultime gare del 2019 tanto da giocarsela quasi alla pari in rettilineo con Mercedes e Ferrari da sempre un passo avanti a tutte le altre per quanto concerne i propulsori. L’impressione diffusa è che qualora la casa giapponese riuscisse a dare agli austriaci un motore di alto livello allora le Lattine potrebbero ritornare ad essere le favorite per il titolo.

Antonio Russo