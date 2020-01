Luciano Ligabue, il dolore immenso: “Ho perso i miei figli”

Luciano Ligabue è sicuramente uno dei cantanti italiani più apprezzati di sempre. La sua musica ha fatto sognare generazioni e generazioni, ma soprattutto le sue canzoni sono sempre bastate a riempire il cuore dei suoi amati fans. Non hanno mai sentito l’esigenza di immischiarsi e sapere cose della sua vita privata, e lui è riuscito comunque a tenerla separata da quella pubblica. Ha sposato Barbara Pozzo, con cui ha una bellissima figlia che si chiama Linda e che ha dieci anni. Ma la sua vita non è stata così felice come sembra.

In passato Luciano ha avuto un’altra relazione importante da cui è nato il suo primogenito Lenny che ha diciotto anni, ma in passato ha dovuto soffrire tanto per i due aborti della sua compagna. La perdita di quei due bambini non nati lo hanno accompagnato fino ad oggi. Anche la sua attuale moglie, Barbara, ha avuto un aborto. Il terzo dolore che lo ha annientato. Ci ha pensato Linda a curare il suo cuore infranto: infatti, come se questo non bastasse, la piccola è venuta al mondo quando il papà di Luciano era appena scomparso a causa di un male incurabile.