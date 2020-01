La Mercedes avrebbe deciso di non abbandonare la F1, mentre le strade di Lewis Hamilton e la Ferrari potrebbero non incrociarsi.

Malgrado più volte siano circolate delle voci su un suo ipotetico ritiro dal Circus, la Casa della stella rimarrà a dare fastidio al Cavallino ancora per un po’.

Secondo quanto diffuso da Motorsport.com i tedeschi a breve dovrebbero annunciare la loro permanenza in F1 sempre con l’austriaco Toto Wolff al timone della squadra corse. Ma non solo. Il pilota di punta Hamilton avrebbe già firmato il rinnovo del contratto per gli anni 2021 e 2022. Se così fosse calerebbe il sipario sulla querelle del passaggio dell’inglese alla Rossa dopo una carriera passata tra McLaren e Mercedes.

A convincere il marchio a restare, sarebbero stati non solo il netto calo delle spese legato al budget cap che verrà introdotto dal campionato successivo a quello che scatterà il prossimo 15 marzo dall’Australia, quanto l’importante ritorno economico e di marketing conseguente alla presenza sulle tv di tutto il mondo del brand.

Inoltre Mercedes sta investendo molto nella produzione di veicoli ibridi, di conseguenza la permanenza in una competizione di alto livello che utilizza vetture con quel genere di motorizzazione non può far bene al suo mercato.