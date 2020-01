La bella Justine Mattera prosegue nel suo gioco su Instagram in cui appare sensuale e bellissima. Ma spiega che fa così anche per un altro motivo.

Justine Mattera ha 48 anni eppure non ne vuole sapere di risparmiarsi sui social network. Infatti sono diversi gli scatti che la donna di spettacolo statunitense è solita farsi e rendere pubblici. Una cosa che non è che faccia poi così tanto piacere a suo marito, Fabrizio Cassata. Ne aveva parlato lei stessa ospite da Barbara D’Urso verso fine dicembre, spiegando però che ogni fotografia così poco vestita è in grado di fruttare dei bei soldi. Si tratta di guadagni scaturiti da sponsorizzazioni molto remunerative. Ed a detta di Justine Mattera, non si trascende mai nella volgarità. Anche su questo argomento però c’è chi ha da ridire. Si tratta di diversi utenti che hanno contestato all’americana il fatto di spogliarsi nonostante non sia più una ragazzina. Ad ogni modo la bella Justine non dà ascolto alle voci altrui e segue soltanto il proprio istinto. Eccola in alcuni dei suoi ultimi post. In uno in particolare lei stessa scrive quanto segue. “Non permettere nessuno a vietarti la tua verità”. Una frase che dice tante cose.

Justine Mattera, i suoi ultimi post sensuali

