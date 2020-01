Ilary Blasi e Francesco Totti hanno passato una serata decisamente movimentata con attimi di vero e proprio terrore: ecco cosa è successo

La coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti vive un menage familiare tranquillo e felice. Nonostante le voci di crisi ventilate negli anni, i due sono felici insieme e si godono la loro vita. Uno dei loro segreti, come spiegato da Ilary, è condividere tutti i momenti insieme, anche quelli di svago. Qualche giorno fa, però, i due hanno vissuto una serata anche un po’ troppo movimentata, con qualche momento di vera e propria paura. Il motivo? Si sono recati per festeggiare il compleanno del cognato di Ilary alla ‘Casa del Male‘, una delle escape room più in voga in questo momento nella Capitale. Un’esperienza divertente, ma che ha messo a dura prova i nervi di Ilary. L’attrazione prevede l’ingresso in una villa sulla Via Appia, alle prese con rumori sinistri e ‘incontri’ inquietanti con presenze poco piacevoli. Totti, su Instagram, ha pubblicato divertito con numerose stories le reazioni spaventate di Ilary. Il genere horror, lo aveva spiegato anche lei in passato, non è esattamente il suo forte.