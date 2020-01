View this post on Instagram

🇮🇹 Pronti a tutto !!! C'è molta preoccupazione per il coronavirus che si sta diffondendo in Cina. A Hong Kong sono stati individuati 118 casi sospetti di cui 88 sono stati dimessi (cit. @scmpnews ). Il ricordo della SARS spaventa tutti. Siamo pronti a tutto, o quasi tutto. 🇺🇸 Ready for anything!!! There is worldwide concern regarding the coronavirus that is spreading all over China. In Hong Kong, out of 118 cases, 88 people have been discharged (cit. @scmpnews ). The memory of SARS is scarying the hell out of many a person. We are ready for anything or almost anything. H* #heatherparisi #umberto #hkkids @elizabeth_parisi_anzolin_ @dylan_parisi_anzolin #hkkids #hklife #hktwins #hpeace #coronavirus #amolamiavita