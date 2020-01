Gabriel Garko parla della sua sessualità: “Vi dico cosa mi piace”

Gabriel Garko è uno degli attori italiani più amati dell’ultimo decennio. Protagonista di numerose fiction ha fatto impazzire tutte le donne italiane: nelle fiction, tra l’altro, lo abbiamo visto stare con tantissime donne e da lì gli hanno dato la nomina di playboy. Poi, improvvisamente, sono cominciate a circolare voci sulla sua sessualità che non sono mai scemate del tutto. Si è parlato per tanto tempo anche di una storia d’amore con Gabriele Rossi, l’attore con cui ha condiviso il set. Ma qual è la verità?

Aurora Ramazzotti, la dedica commovente: “Mi manchi già” –> LEGGI QUI

Ospite di Pierluigi Diaco a “Io e te di notte”, ha difeso la propria privacy come ha sempre fatto: “Il fatto di non poter vivere a pieno, a 360 gradi, la propria libertà. Se decidi di essere un personaggio pubblico devi stare attento a far sì che venga tutto misurato nel modo giusto”. Diaco, a quel punto, ha osato chiedergli qualcosa di più personale dicendogli che non aveva intenzione di fargli domande sulla sessualità perché siamo ne 2020. Gabriel ha replicato dicendo: “Parliamo di cibo così diventa più facile. Se a me piace la crostata con le pere e il salame piccante…” al che si è bloccato perché il conduttore ha ironizzato sulla sua metafora. “Prima o poi andiamo a mangiare insieme così capiamo se abbiamo gli stessi gusti”.