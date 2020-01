Calciomercato, nuove voci sul possibile ritorno di Edinson Cavani al Napoli: le ultime sul futuro del ‘Matador’

Il Napoli è tornato alla vittoria, ieri sera, in Coppa Italia contro la Lazio. Successo doppiamente importante per gli azzurri, per invertire la tendenza di risultati negativi e per centrare la semifinale, dove ora la squadra di Gattuso attenderà la vincente di Inter-Fiorentina. Gli ultimi giorni di gennaio serviranno comunque, alla società partenopea, per provare a trovare altri innesti nell’immediato sul mercato oltre a Demme e Lobotka. Si continua a parlare di un possibile colpo in attacco e tra le suggestioni rispunta quella periodicamente accostata al Napoli, ossia il grande ritorno di Edinson Cavani. A ‘La 7 Gold’, nel corso della trasmissione ‘Il Processo’, l’esperto di mercato Fabio Santini ha spiegato: “Una notizia certa è che Cavani vuole lasciare il Psg. Potrebbe però finire all’Atletico Madrid, dove lo vuole Simeone. Non ci sono le condizioni per un suo ritorno al Napoli”. Chi sognava un ritorno del ‘Matador’ in azzurro, dunque, rimarrà deluso.

