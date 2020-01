Una novantenne, a Bari, ha vinto 200mila con un biglietto del Gratta e vinci: ecco cosa farà la nonnina con l’importante cifra vinta.

Non poteva iniziare meglio il 2020 per una nonnina pugliese che grattando i numeri di un gratta e vinci si è portata a casa ben 200mila euro. Una vincita importante per la quasi noventenne che ha deciso di utilizzare i soldi in un modo speciale.

Novantenne di Bari vince 200mila euro al Gratta e Vinci: con i soldi aiuterà i figli

Il gratta e vinci è uno dei giochi che appasiona di più gli italiani. La raccomandazione è giocare sempre con moderazione per non accanirsi e rischiare di cadere in quella che è una vera e propria malattia.

Una nonnina, una mattina, ha così deciso di tentare la fortuna nella speranza di poter vincere qualcosa per aiutare i propri figli. Quando ha deciso di acquistare un biglietto del gioco “Numeri fortunati”, la nonnina non avrebbe mai immaginato che avrebbe vinto ben 200mila euro.

Tutto è accaduto in una tabaccheria di Bari come riporta il portale Telebari. Una vincita che ha spiazzato non solo la 90enne, ma anche il titolare della tabaccheria. Dopo aver accertato la vincita, il titolare della fortunata tabaccheria ha aiutato l’anziana signora a chiamare la figlia a cui ha dato la bella notizia.

Acquistando un biglietto di 3 euro, la 90enne ha vinto ben 200mila euro. Una cifra che la nonnina cederà ai figli per aiutarli a ad affrontare la vita quotidiana.