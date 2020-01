Katia Ricciarelli è tornata a parlare del famoso bacio galeotto tra l’ex marito Pippo Baudo e Luciana Littizzetto. La cantante non ha ancora digerito la scena

Ospite a Domenica In, storico programma condotto da Mara Venier, per il suo settantaquattresimo compleanno, Katia Ricciarelli è stata pungolata ed è tornata sul famoso bacio tra l’ex marito di Katia Ricciarelli, Pippo Baudo, e l’artista Luciana Littizzetto sul palco dell’Ariston, nell’edizione del Festival di Sanremo del 2003. Era una delle tante annate in cui Pippo Baudo conduceva la rassegna canora più famosa d’Italia. A Domenica In ripassano quelle famose immagini e la cantante commenta: “L’ho trovata una cosa fuori luogo, per far ridere non serve far quello“. Parlando di quella scena durante l’intervista si ricorda un altro famoso bacio, questa volta di cui era protagonista proprio lei insieme a Luca Giurato: “Non ho potuto esimermi dal gioco. Pensavo ad un gioco, invece m’ha preso… Luchino era molto vivace, intraprendente“, ricorda sorridendo.

Il bacio galeotto e un messaggio gradevole

Si è parlato del famoso bacio galeotto tra Pippo Baudo e Luciana Littizzetto ma non solo. Per Katia Ricciarelli è venuto anche il momento gradevole legato al suo compleanno. Proprio per quella occasione, infatti, Mara Venier aveva deciso di invitarla a Domenica In. Katia è stata contenta di condividere il suo compleanno in tv con Mara ma ha cercato di nascondere insieme alla conduttrice la sua età. Non voleva rivelare per, ad un certo punto è venuta fuori ed è stato inevitabile. Tra una battuta e l’altra ha dovuto soccombere anche su questo fattore ma ad addolcire il suo incontro a Domenica In ci ha pensato qualche amico che le ha inviato gli auguri. Proprio per il suo settantaquattresimo compleanno durante la puntata è anche arrivata, infatti, una piacevole sorpresa con un videomessaggio da parte di Pupi Avati per lei: “Faccio tantissimi auguri a te, Katia, e mando un saluto affettuoso anche a Mara Venier“, dice, “Tu e Mara vi somigliate molto, siete entrambe due persone straordinarie, siete tra le donne più generose che conosca“.

Leggi anche > Mara sbotta in diretta: errore su Frizzi

Leggi anche > Katia Ricciarelli racconta il dramma segreto