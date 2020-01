Aurora Ramazzotti, la dedica commuove il web: “Già mi manchi”

Aurora Ramazzotti è l’amatissima figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Divertente proprio come sua madre, da quando è sbarcata sui social i fans dei suoi genitori hanno avuto modo di conoscerla e affezionarsi a lei, ai suoi modi di fare e alla sua ironia che la contraddistingue dalle altre su Instagram. Aurora è fidanzata da quattro anni con Goffredo, i due sono innamoratissimi e la loro non è soltanto un’avventura.

I due ragazzi nei mesi scorsi sono stati in vacanza insieme alle Maldive, rendendo partecipi i followers con tante foto pubblicate sui social. Di solito è sempre ironica, ma stavolta ha deciso di fare uno strappo alla regola in occasione del compleanno del suo Goffredo con una dedica dolce che ha commosso i suoi followers: “Amore mio dolce, non so dare nome a ciò che provo quando ti guardo, ne so più cosa sia la vita senza te. Hai dato luce ai miei giorni e il tuo amore mi ha insegnato ad amarmi. Oggi è il quarto compleanno che festeggiamo insieme. Spero di avere il privilegio di assistere a tutti quelli a venire. Ti amo che mi scoppia il cuore. Già mi manchi. Auguri”.