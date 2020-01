La splendida Anna Tatangelo si svela in uno scatto mozzafiato su Instagram. È uno sfoggio magnifico di bellezza e di sensualità.

Che meraviglia che è Anna Tatangelo. La cantante ciociara ha da poco compiuto 33 anni (lo scorso 9 gennaio, n.d.r.) ma è come se ne avesse almeno dieci di meno. Ad ogni modo l’età è ancora relativamente giovane per la compagna di Gigi D’Alessio. La quale si diverte a provocare e stuzzicare con degli scatti malandrini. Il suo profilo personale Instagram ne è pieno ed ogni volta è un tripudio di complimenti da parte dei suoi tantissimi ammiratori. La cantante originaria di Sora vanta un milione e mezzo di followers, tutti sempre in costante crescita. Ed ogni post le vale una pioggia di ‘mi piace’ e di commenti. L’ultima fotografia data in pasto ai suoi ammiratori è davvero degna di nota. In essa, Anna Tatangelo appare distesa a letto di spalle. La schiena è completamente scoperta ed in fondo fa capolino uno dei suoi tatuaggi.

Visualizza questo post su Instagram 🖤 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 15 Gen 2020 alle ore 11:58 PST

Anna Tatangelo, lei non nasconde nulla

Qualcosa la bella Anna lo indossa. Si vede quello che sembra essere un costume da bagno tutto d’un pezzo. Ma potrebbe anche essere un capo di biancheria intima. E lei è girata di spalle, con uno sguardo capace di fare da calamita per gli occhi da parte di chi la ammira. È bellissima e colpisce ancora una volta nel segno, con tutta questa sensualità. Ed un followers le scrive: “Fammi giocare con la tua schiena”.

Visualizza questo post su Instagram Dica 33😂….tra poco arriva il 9 gennaio 🥳🥳🥳🎂🎂🎂😝 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 8 Gen 2020 alle ore 12:59 PST

Visualizza questo post su Instagram Buoni propositi per il 2020…puoi fare tutto ciò che hai in testa🧠 Un post condiviso da Anna (@annatatangeloofficial) in data: 3 Gen 2020 alle ore 9:30 PST