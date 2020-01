Allarme virus Cina: gli ultimi aggiornamenti sono allarmanti

Allarme virus in Cina, il bilancio dei morti sale ed è stato registrato un caso fuori dal Paese: cosa rischiamo in Italia.

Le morti per il nuovo virus cinese sono salite a 17 oggi, mercoledì 22 gennaio, con più di 540 casi confermati, facendo aumentare le paure di contagio. L’infezione sembra provenire da animali selvatici commercializzati illegalmente.

Si ritiene che il ceppo di coronavirus, simile all’influenza, precedentemente sconosciuto sia emerso da un mercato di animali nella città di Wuhan, con casi ora rilevati fino agli Stati Uniti.

Contrariamente alla segretezza sulla sindrome respiratoria acuta grave (SARS) del 2002-03 che ha ucciso quasi 800 persone, questa volta il governo comunista cinese ha regolarmente aggiornato i dati per cercare di evitare il panico, mentre milioni di persone viaggiano nel Paese per il nuovo anno lunare.

“L’aumento della mobilità del pubblico ha oggettivamente aumentato il rischio di diffusione dell’epidemia”, ha detto il vice ministro della Commissione nazionale per la salute Li Bin. Dopo gli appelli ufficiali a mantenere la calma, molti cinesi hanno annullando viaggi, acquistato maschere ed evitato luoghi pubblici come cinema e centri commerciali.

Il virus si è diffuso da Wuhan in Cina ad altri centri abitati come Pechino, Shanghai, Macao e Hong Kong.

Il presidente USA Donald Trump ha affermato che i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno un buon piano di contenimento. “Pensiamo che sarà gestito molto bene”, ha detto da Davos, in Svizzera. L’Italia si sta mobilitando per attivare le misure di sicurezza negli aeroporti.