Aida Yespica, il vestito è troppo trasparente: è polemica – FOTO

Aida Yespica è una delle showgirl più amate di sempre. Da quando ha partecipato al Grande Fratello Vip abbiamo avuto modo di scoprire molte cose di lei che fino a poco tempo fa erano rimaste nascoste, ad esempio il suo bellissimo rapporto con il figlio Aaron che, purtroppo, negli ultimi tempi non sta riuscendo a coltivare perché il bambino è con suo padre e, per problemi di permessi, non lo vede da parecchi mesi. Nonostante ciò, sta cercando di andare avanti con la sua vita e non lasciarsi scoraggiare.

Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello: “Tocca a lui stare dietro” –> LEGGI QUI

Qualche ora fa, nelle sue storie di Instagram, Aida ha pubblicato una foto che ha fatto molto discutere. Nello scatto, Aida ha addosso un vestito stretto che lascia poco spazio all’immaginazione. Il motivo per cui è finita in polemica, è per le trasparenze del suo abito: secondo i suoi followers, o comunque i cosiddetti leoni da tastiera, il vestito risulta troppo trasparente. Aida non ha replicato a queste accuse, sono anni oramai che viene criticata per molteplici cose e cerca di lasciarsi scivolare tutto addosso, fregandosene di chi non la conosce e la giudica solo per il gusto di farlo.