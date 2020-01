Wanda Nara stupisce e provoca anche in diretta tv, il suo look nella puntata del Grande Fratello Vip fa scalpore

Le prime settimane del 2020 ci hanno restituito una Wanda Nara in gran forma e più sensuale e provocante che mai. La showgirl argentina, ricaricatasi a dovere con le sue vacanze ai tropici nel periodo natalizio, è tornata ancora più esplosiva. Le sue foto in costume e sulla spiaggia ci hanno deliziato, lei sta cavalcando l’onda con diversi contenuti su Instagram in cui, al solito, non nasconde le sue forme, anzi. I vari photoshoot tra Parigi, dove ormai vive con il suo Mauro Icardi e i suoi figli, e Milano rubano gli occhi. Anche in studio al Grande Fratello Vip, dove in questa stagione è opinionista di punta, Wanda non manca di far parlare di sé. Il look della puntata di venerdì, visibile in un suo ennesimo post sul suo profilo social, lascia davvero senza fiato. Lady Icardi veste un elegante completo bianco, dove però non passa inosservata la generosissima scollatura, per di più senza lingerie al di sotto. Le curve di Wanda sono ben visibili e scatenano fantasia e immaginazione del pubblico maschile.

