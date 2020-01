Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello: “Tocca a lui stare dietro me”

Francesca Sofia Novello, la fidanzata di Valentina Rossi, ha deciso di rompere il silenzio. Durante la conferenza stampa di Sanremo 2020, Amadeus ha fatto delle dichiarazioni che hanno fatto molto discutere quando ha presentato Francesca, dicendo che ha sempre saputo stare un passo indietro ad un grande uomo come quello con cui condivide la vita. Questo ha scatenato delle polemiche perché il web ha ritenuto queste frasi davvero sessiste. Francesca ha deciso di difendere il conduttore del Festival rompendo il silenzio sui social.

“Io un passo indietro a Vale? Diciamo che anche lui sta un passo indietro rispetto ai miei impegni lavorativi esattamente come faccio io coi suoi” ha spiegato in un’intervista che ha rilasciato a Giorno. “Amadeus ha soltanto voluto sottolineare il mio atteggiamento riservato. Atteggiamento che ho sempre tenuto in questi anni nei confronti della grande visibilità del mio fidanzato. Per mia scelta, infatti, ho voluto evitare accuratamente di trarne vantaggio. Nessuno ha il diritto di parlare a mio nome e non voglio essere difesa da persone e associazioni che cercano solo visibilità. Sono una donna e sono assolutamente consapevole di quello che faccio. Non mi sento assolutamente sminuita nel mio ruolo di donna. Ed essere la ragazza di Valentino mi ha dato visibilità. Per quanto riguarda le mie doti estetiche, sono quelle che mi hanno consentito di diventare modelle e salire sul palco di Sanremo”.