Il tradimento del marito è servito, e davanti agli occhi di migliaia e migliaia di telespettatori. Uomo sorpreso allo stadio con l’amica ‘speciale’.

Un tradimento del marito evidente ed in scena davanti a tutti. Ma veramente davanti a tutti, visto che avviene in diretta televisiva. Questo è ciò che successo in Ecuador ad un uomo che pensava evidentemente di farla franca. A far pensare che fosse un compagno infedele è stata la sua reazione, una volta che il diretto interessato si è accorto di essere finito sui maxischermi dello stadio e sulle televisioni dell’interno Paese. Certo è che questa vicenda ha davvero del tragicomico ed è divenuta virale nel breve volgere di poche ore sul web. Il tradimento del marito, decisamente più che presunto, ha avuto luogo con quest’ultimo che se ne stava allegro sugli spalti. In compagnia di una avvenente ragazza, che era destinataria dei suoi baci ed abbracci. All’improvviso però cala il gelo, con lui che subito – per quanto possibile – prende le distanze. Ma la frittata è fatta. Il tradimento del marito è scoperto ed a nulla vale l’assumere un atteggiamento distaccato. Sia da parte di lui che di lei.

Tradimento del marito, le immagini parlano chiaro: “Siate fedeli”

La vicenda si è verificata nel corso del match del massimo campionato di calcio ecuadoriano, Barcelona contro Delfin. I due amanti erano tifosi della squadra di casa. A contribuire a rendere virale l’episodio ci ha pensato una famosa giornalista molto conosciuta in Ecuador. Si tratta di una certa Evelyn Gonzalez. Lei ha pubblicato il filmato che riprende i due ‘colpevoli’ sul proprio profilo ufficiale Twitter. E ha scritto con grande divertimento: “Signori, siate fedeli”. C’è anche chi ha provato a difendere lui, parlando magari di eccessivo pudore. Con la tipa al suo fianco che, perché no, sarebbe potuta essere la sua effettiva compagna. Ma è una versione che non regge. La verità sembra proprio essere un’altra. E cioè quella che appare evidente agli occhi di tutti noi.

