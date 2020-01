A causa di un incidente in autostrada, un pedone è apparentemente costretto a scendere dall’auto e attraversare diverse corsie di traffico piuttosto intenso. Il pilota automatico di Tesla vede l’uomo e ferma la vettura.

La Tesla nel video è una Model 3. L’autista (James Crutcher) dell’auto spiega che stava cercando di cambiare corsia a sinistra. Pertanto, stava controllando il suo punto cieco sul lato sinistro quando l’uomo si è avvicinato da destra.

Quindi, anche se possiamo vedere chiaramente l’uomo che arrivava da destra e attraversava le corsie del traffico, Crutcher non aveva idea che l’uomo fosse lì. Per fortuna, il pilota automatico ha fermato la macchina per Crutcher. Un altro esempio di come l’Autopilota sia sempre all’erta, anche in queste strane e inaspettate situazioni.

Ecco il video: