Ufficializzata la entry-list dei piloti del campionato mondiale Superbike 2020. Rimangono libere due caselle, che probabilmente saranno riempite prima di Phillip Island.

Oggi è stata finalmente annunciata la lista ufficiale dei piloti che prenderanno parte al campionato mondiale Superbike 2020. Proprio alla vigilia dei primi giorni di test a Jerez è arriva la comunicazione.

Una entry list che, a dire il vero, non è ancora completa. Infatti, rimangono libere due caselle. Una riguarda il team Pedercini, che a causa di alcuni problemi di natura finanziaria deve ancora chiarire la propria situazione. Inizialmente erano previste due Kawasaki da affidare a Jordi Torres e Lorenzo Savadori, ma alla fine di moto ce ne sarà solamente una e dovrebbe essere affidata allo spagnolo. L’italiano è stato chiamato da Aprilia per il test MotoGP a Sepang.

L’altra slot rimasta libera è la seconda del team MIE, che affiderà una Honda CBR1000RR-R a Takumi Takahashi e l’altra a un pilota ancora non annunciato. La squadra di Midori Moriwaki prossimamente dovrebbe comunicare la propria scelta, sempre che riesca a mettere insieme il budget necessario.

Per il resto la griglia del campionato mondiale Superbike è quella già comunicata nelle settimane scorse. Tra le novità del 2020 l’approdo di Alex Lowes in Kawasaki come compagno del campione Jonathan Rea, l’arrivo di Scott Redding in Ducati dal BSB e quello di Toprak Razgatlioglu in Yamaha. Senza scordare il passaggio di Alvaro Bautista e Leon Haslam nella nuova struttura ufficiale Honda.

La BMW ha ingaggiato Eugene Laverty come compagno di Tom Sykes. Coppia giovane nel team GRT Yamaha, che schiera due rookie come Federico Caricasulo e Garrett Gerloff. Il team Barni ha preso Leon Camier, purtroppo alle prese con qualche infortunio di troppo, mentre quello Go Eleven ha puntato su Michael Ruben Rinaldi. Novità del Mondiale SBK 2020 sono anche le squadre Motocorsa (con Leandro Mercado) e Brixx Performance (con Sylvain Barrier).

Di seguito la lista ufficiale dei piloti WorldSBK 2020.

1 Jonathan Rea GBR Kawasaki ZX-10RR Kawasaki Racing Team WorldSBK

22 Alex Lowes GBR Kawasaki ZX-10RR Kawasaki Racing Team WorldSBK

7 Chaz Davies GBR Ducati Panigale V4 R ARUBA.IT Racing – Ducati

45 Scott Redding GBR Ducati Panigale V4 R ARUBA.IT Racing – Ducati

54 Toprak Razgatlioglu TUR Yamaha YZF R1 PATA YAMAHA WORLDSBK OFFICIAL TEAM

60 Michael van der Mark NED Yamaha YZF R1 PATA YAMAHA WORLDSBK OFFICIAL TEAM

50 Eugene Laverty IRL BMW S1000 RR BMW Motorrad WorldSBK Team

66 Tom Sykes GBR BMW S1000 RR BMW Motorrad WorldSBK Team

12 Xavi Fores ESP Kawasaki ZX-10RR Kawasaki Puccetti Racing

31 Garrett Gerloff USA Yamaha YZF R1 GRT Yamaha WorldSBK Junior Team

64 Federico Caricasulo ITA Yamaha YZF R1 GRT Yamaha WorldSBK Junior Team

76 Loris Baz FRA Yamaha YZF R1 Ten Kate Racing Yamaha

TBA Kawasaki ZX-10RR Team Pedercini Racing

2 Leon Camier GBR Ducati Panigale V4 R Barni Racing Team

21 Michael Ruben Rinaldi ITA Ducati Panigale V4 R Team GOELEVEN

77 Maximilian Scheib CHI Kawasaki ZX-10RR ORELAC Racing VERDNATURA

13 Takumi Takahashi JPN Honda CBR1000RR MIE Racing

TBA Honda CBR1000RR MIE Racing

19 Alvaro Bautista ESP Honda CBR1000RR Team HRC

91 Leon Haslam GBR Honda CBR1000RR Team HRC

36 Leandro Mercado ARG Ducati Panigale V4 R Motocorsa Racing

20 Sylvain Barrier FRA Ducati Panigale V4 R Brixx Performance