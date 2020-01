Stasera in TV: programmi in TV di martedì 21 gennaio 2020 sui canali Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5, Italia1, La7, Iris, Cielo e TV8. Ecco il palinsesto completo.

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TG

20:30 – Calcio: Coppa Italia 2019 / 20

23:00 – Porta a Porta

23:20 – TG1 60 Secondi

23:25 – Porta a Porta

00:35 – TG1 NOTTE

01:05 – Che tempo fa

Rai 2

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport Sera

18:48 – Meteo 2

18:50 – Blue Bloods Un nuovo sindaco

19:40 – N.C.I.S. L’uomo che venne dai ghiacci

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Il fidanzato di mia sorella (commedia, con Pierce Brosnan, Salma Hayek, Jessica Alba, Malcolm McDowell, Ben McKenzie, Marlee Matlin, Merrin Dungey, Juliet Mills, Fred Melamed)

23:15 – Il Molo Rosso

01:30 – Sorgente di vita

Rai 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

00:13 – TG3 Linea notte

Rete 4

18:58 – TG4

19:33 – METEO.IT

19:35 – Tempesta d’amore – 24 – 1aTV

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal coro

00:47 – Al lupo! Al lupo! – 1 PARTE (commedia, con Carlo Verdone, Francesca Neri, Sergio Rubini e Barry Morse)

01:18 – TGCOM

01:20 – METEO.IT

01:24 – Al lupo! Al lupo! – 2 PARTE

Canale 5

18:45 – Avanti un altro

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – Striscia la notizia – La voce della resilienza

21:23 – NEW AMSTERDAM II – Il denominatore – 1aTV

22:10 – NEW AMSTERDAM II – La linea di Karman – 1aTV

23:00 – NEW AMSTERDAM II – La mano destra di Dio – 1aTV

Italia 1

18:30 – Studio Aperto

19:23 – METEO.IT

19:25 – Ieneyeh

20:25 – C.S.I. MIAMI – Gioco di squadra

21:20 – La pupa e il secchione e viceversa

00:20 – Ieneyeh

01:20 – GOTHAM – Azrael

02:10 – STUDIO APERTO – La giornata

La7

18:00 – Perception

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Di – Martedì

00:50 – TG LA7 Notte

Iris

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – Tribù

21:00 – Sceriffo senza pistola

23:05 – Le colline bruciano

00:53 – Ciaknews

00:57 – SHERLOCK HOLMES: Soluzione settepercento

Cielo

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 4

19:15 – Affari al buio Donatore di organi

19:45 – Affari al buio Il grande show

20:15 – Affari di famiglia Un poster straordinario

20:45 – Affari di famiglia Autentico Rembrandt

21:15 – Dieta mediterranea – Prima TV (commedia, con Olivia Molina, Paco Leon, Alfonso Bassave, Carmen Balague’)

23:15 – Sesso prima degli esami Prima TV

TV8

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

19:30 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo – Ep. 12 – Prima TV

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Men in Black 3

23:30 – Innocenti bugie

01:30 – Social Killer