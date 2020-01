L’interesse dei costruttori d’auto per la partecipazione ai saloni dell’auto sta lentamente scemando.

Alcuni salteranno Parigi, ma arriveranno con stile a Ginevra. O viceversa. O forse salteranno entrambi. Dato che la tecnologia ha collegato gran parte del mondo, le case automobilistiche non hanno più bisogno di costosi autosaloni per attirare a sé gli occhi, e lo stato di potenza di Ginevra nel circuito degli autosaloni comincia ad essere noioso. Secondo un nuovo rapporto di ‘Auto Plus’, Peugeot non parteciperà al Salone di Ginevra di quest’anno, il che significa che probabilmente anche altri marchi del Gruppo PSA – Citroën e Opel – si perderanno l’evento sfarzoso.

La pubblicazione citava un membro del team di comunicazione di Peugeot che ha vuotato il sacco riguardo la questione. Il motivo dell’assenza di Peugeot? La mancanza di novità alla fiera, secondo la pubblicazione. Gli autosaloni sono costosi da costruire e, il più delle volte, finiscono per essere solo una manciata di macchine poggiate su un tappeto morbido.

La Peugeot non è la prima casa automobilistica a saltare Ginevra. Lamborghini ha annunciato all’inizio di questo mese che anche questa volta non sarà presente. Lamborghini ha detto che si sarebbe concentrata su eventi indipendenti in cui le sue auto non avrebbero dovuto competere con i rivali per il tempo sotto i riflettori. È una giustificazione che molte case automobilistiche hanno citato per il motivo per cui stanno saltando gli autosaloni.

Gli eventi standalone stanno lentamente diventando la norma per le case automobilistiche nell’era digitale. Possono aumentare la suspense prima di rivelare il loro ultimo modello a un pubblico affascinato e non preoccupato per la conferenza stampa di un’altra casa automobilistica che inizia tra 15 minuti. Le case automobilistiche possono invece prendersi il tempo di presentare l’auto e i giornalisti hanno più tempo a disposizione. È una vittoria per tutti, davvero, tranne che per i saloni dell’auto che si affidano ai nuovi modelli per attirare i partecipanti.

Ginevra non è anche l’unico salone dell’auto che vedrà scendere il suo numero di partecipanti. Sia Audi che Mercedes stanno saltando New York mentre Volkswagen non sarà a Parigi; tuttavia, Volkswagen sarà presente al salone di Ginevra di quest’anno.