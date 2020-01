Per l’omicidio della 15enne di Avetrana Sarah Scazzi sono stati condannati nel processo bis ben 11 imputati per i depistaggi effettuati.

11 imputati sono stati condannati nel processo bis per depistaggi sull’omicidio della 15enne Sarah Scazzi. L’adolescente di Avetrana, in provincia di Taranto, è stata uccisa e poi gettata in un pozzo il 26 agosto del 2010.

Michele Misseri, lo zio della Scazzi, già condannato in via definitiva a 8 anni per soppressione di cadavere, è stato condannato a 4 anni per depistaggio. Misseri si era autoaccusato dell’omicidio della nipote. Una pena maggiore, 5 anni, è stata inflitta a Ivano Russo. Il giovane per il quale avevano un’interesse amoroso sia la vittima che Sabrina Misseri, la carnefice, ha fornito false informazioni al pm e falsa testimonianza alla Corte d’Assise.

Omicidio Sarah Scazzi: 11 i condannati per depistaggio

Le altre condanne sono tre anni e sei mesi di reclusione a Dora Serrano e Giuseppe Serrano, tre anni ad Alessio Pisello, Anna Scredo, Maurizio Misseri e sua madre Anna Lucia Pichierri; tre anni e due mesi invece per Giuseppe Augusto Olivieri; 3 anni a Elena Baldari e 2 anni e mezzo a Claudio Russo, la mamma e il fratello di Ivano Russo. Assolta, invece, l’ex fidanzata di Russo, Antonietta Genovino.

