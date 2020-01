La figlia di Ornella Muti come sempre si mette in mostra senza filtri su Instagram: forme in bella vista

Gli scatti su Instagram di Naike Rivelli non deludono mai. La figlia di Ornella Muti è famosa per essere particolarmente ribelle ed anticonformista. Sono numerose infatti le sue provocazioni intellettuali, con foto sia esplicite dal punto di vista sessuale che artistiche, spesso corredate di riflessioni profonde, in cui il nudo è un’arma per farsi notare. Di certo, le sue forme possiedono un’attrattiva notevole. La bella 43enne mantiene il fisico di una ragazzina, e ce ne da’ un’ennesima prova nel suo scatto odierno. Naike si gode un po’ di relax a Parigi, in un bagno turco. La vediamo senza veli, coprirsi il giusto per non incorrere nella censura del social network, ma lasciando intravedere tutta la sensualità delle sue curve, che una volta di più colpiscono l’immaginazione.

