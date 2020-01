MotoGP | Brutta storia alla vigilia dell’inizio della stagione 2020 del Motomondiale. Un pilota, infatti, ha deciso di lasciare anzitempo il campionato.

Jakub Kornfeil il prossimo 8 aprile festeggerà 27 anni, ma dovrà farlo lontano dal Motomondiale. Il pilota ceco, infatti, ha dovuto alzare bandiera bianca e abbandonare la Moto3 prima dell’inizio di questa stagione. Durante la sua carriera Kornfeil ha raccolto 5 podi nel Motomondiale e 1 pole.

Visualizza questo post su Instagram ⚠️BREAKING NEWS🏁 Un post condiviso da Jakub Kornfeil (@jakubkornfeil84) in data: 20 Gen 2020 alle ore 7:52 PST

Nel 2019 Jakub Kornfeil aveva totalizzato 78 punti mettendo a referto anche un ottimo 3° posto ad Assen. Con un lungo post su Instagram ha così spiegato: “Alla fine della stagione a Valencia non avrei mai immaginato che sarebbe stata la mia ultima gara nel Mondiale MotoGP“.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Kornfeil: “Ho ancora un contratto”

Il rider ceco ha poi proseguito: “Ho ancora un contratto valido con una squadra e mi è costato molto prendere questa decisione importante per la mia vita. Avrei dovuto iniziare la stagione con un budget diverso da quello che pensavo. Non avrei avuto nemmeno la certezza di arrivare sino al Mugello”.

Infine Jakub Kornfeil ha così concluso: “Mi sento ancora una vincente, anche se non ho vinto un titolo. Ho sempre dato del mio meglio dentro e fuori dalla pista”. Insomma non proprio una bella cosa alla vigilia di un nuovo campionato che è alle porte. Questa è sicuramente una brutta sconfitta per il Motomondiale.

Antonio Russo