MotoGP | La MotoGP è da diversi anni in mano a Sky, ma con il ritiro di Valentino Rossi le cose potrebbero cambiare e il network potrebbe mollare il Motomondiale.

Negli ultimi anni Sky ha preso il timone della MotoGP in Italia con ottimi risultati. La Pay Tv ha saputo confezionare, ad onor del vero, un buon prodotto in queste stagioni, ben stratificato che ha incontrato il gradimento del pubblico. Gli ascolti però, è palese, che non sono eccellenti quanto quelli della F1, che invece sta registrando una crescita esponenziale.

Inutile dire che con Valentino Rossi che non domina più le gare e il solo Dovizioso a difendere l’onore dell’Italia lì davanti per Sky è diventata dura raccogliere consensi qui in Italia con la MotoGP.

Il peggiore GP dell’anno è stato quello australiano che ha contato solo 109.000 spettatori davanti alla TV con un meno meno 41% rispetto allo scorso anno. Insomma pare proprio che il gioco non valga la candela per i vertici di Sky. Persino i due GP italiano hanno registrato un sostanziale calo di spettatori in TV.

La Dorna punta forte sull’Italia

Come riportato da “Motorsport.com”, Sky a questo punto potrebbe decidere di sfilarsi dalla trattativa per i diritti della MotoGP che sono in scadenza a fine 2021. La Dorna ha enorme interesse sul nostro paese vista la grande passione che da sempre inonda gli autodromi nostrani e la grande tradizione motoristica delle nostre terre.

Anche con l’uscita di Rossi, infatti, ci sono tanti piloti italiani presenti in MotoGP e altri in rampa di lancio dalle serie minori, inoltre ci sono Aprilia e Ducati a rappresentare il tricolore. Sky però potrebbe salutare qualora ritenesse che il proprio sforzo economico non valesse più la torta finale. Si parla di un interessamento di Eurosport, ma non è da escludere anche un inserimento di DAZN, che in altri paese è già entrata prepotentemente nel mondo della MotoGP.

