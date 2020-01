Tra le persone rimaste contagiate dal virus misterioso diffusosi in queste settimane in Cina, ci sarebbe un giovane ex attore britannico, ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

Il misterioso virus, il coronavirus, che ha provocato una vera e propria epidemia in Cina ha messo in allerta anche i paesi europei. Il virus, che apparterrebbe alla famiglia della Sars, avrebbe già fatto quattro vittime ed i contagi ad oggi, secondo i dati forniti dal governo cinese, sarebbero oltre 200, tra cui 36 pazienti ricoverati in ospedale in gravi condizioni. Tra questi ci sarebbe anche un turista britannico di 32 anni, Ash Shorley, che da circa un mese sarebbe ricoverato in un ospedale di Phuket in condizioni gravi.

Misterioso virus in Cina: tra le persone contagiate anche un giovane ex attore britannico

Tra le oltre 200 persone che avrebbero contratto il Coronavirus, il virus che nei giorni scorsi ha già fatto quattro vittime in Cina, ci sarebbe anche un turista britannico. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica e dalla redazione di Fanpage, Ash Shorley, ex attore 32enne del Regno Unito sarebbe ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Phuket, in Thailandia, da circa un mese. Il ragazzo, come riporta Fanpage e la stampa inglese, mentre si trovava in vacanza sull’isola di Koh Phi Phi, avrebbe contratto un’infezione che gli ha causato il collasso di un polmone ed è stato trasferito in ospedale a bordo di un idrovolante. Nel nosocomio tailandese gli è stata riscontrata una patologia con sintomi analoghi a quelli del coronavirus, ma non ci sarebbero ancora state conferme ufficiali in merito. I genitori, annunciando l’apertura di una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per poter coprire le spese mediche, hanno spiegato: “Era a un passo dalla morte. Se non fosse così atletico e sportivo -riporta Fanpage– ora non sarebbe qui con noi. Aspettiamo i risultati dei test, ma la situazione è seria. I dottori sono convinti che sia stato contagiato dal virus misterioso“. Shorley, ex attore che è comparso in serie tv come Coronation Street e Hollyoaks, secondo i medici, potrebbe rimanere in ospedale per circa un anno fino a quando non si sarà completamente ripreso.

Leggi anche —> Cina, allarme sanitario per un misterioso virus: si trasmette da persona a persona