Se per qualche motivo, per qualsiasi motivo, conosceste un singolo aspetto sulla Koenigsegg Regera, dovrebbe essere che attualmente è l’auto più veloce al mondo, in grado di fare da 0 a 400 km/h in soli 33,29 secondi.

Il video presente in calce proviene dal vlogger ‘Mr JWW‘ su YouTube, che ha avuto la possibilità di guidare la Koenigsegg Regera. Infatti, si è messo al volante del primo esemplare consegnato nel Regno Unito. “Per me, Koenigsegg è uno dei pochi marchi che offre davvero qualcosa di completamente unico nell’esperienza di supercar e hypercar”, così ‘Mr JWW’ apre il suo video.

Per chi ama parlare di numeri, ecco alcune cifre molto interessanti da conoscere sull Koenigsegg Regera. È una supercar spinta da un motore V8 da 5,0 litri ibrido da 1.500 cavalli e 2.034 Newton-metri di coppia. Con un peso a vuoto di poco più di 1.500 chilogrammi, è in grado di raggiungere 100 chilometri orari in soli 2,8 secondi. Ciò che è probabilmente più importante, la velocità massima è limitata elettronicamente a 410 km/h.

Adesso vi lasciamo al video: