Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 20 gennaio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

La fase di alta pressione ha preso possesso della nostra penisola e il tempo si manterrà stabile e soleggiato per buona parte della settimana. In serata si registrano nuvole in transito sull’Appennino meridionale con deboli rovesci sul versante orientale della Sicilia e sulle località meridionali della Sardegna. Bel tempo sul resto d’Italia, con temperature minime comprese fra 0 e 3° al Nord, fra 5 e 10° al Centro-Sud, mentre sulle isole maggiori avremo temperature decisamente superiori fra 12 e 16°.

Mercoledì 22 gennaio velature in transito su Liguria, versante tirrenico e Isole maggiori, ma senza precipitazioni. Cieli soleggiati sul resto d’Italia con temperature massime comprese fra 9 e 14°, di poco superiori su Sicilia e Sardegna. In tarda serata si prevedono banchi di nebbia fra Salento e località joniche. Una nuova perturbazione è attesa da venerdì.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Nel distretto autostradale di Milano si segnala traffico rallentato sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino, tra Nodo di Pero e Cormano e tra Cormano e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa.

A Nord di Genova traffico a rilento in A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 118 – direzione: Milano) tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori in corso.

A Sud di Bologna tratto chiuso tra Pian Del Voglio e Aglio KM 255 fino alle 19:00 del 21/01/2020 per lavori in corso sulla A1 Bologna-Firenze (Km 255.45 – direzione: Napoli). Entrata consigliata verso Firenze: Badia su Variante di valico. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Badia su Variante di valico.

A Firenze traffico a rilento in A1 Firenze-Roma (Km 305 – direzione: Napoli) tra Firenze sud e Incisa – Reggello per interventi urgenti di ripristino della pavimentazione. Sulla A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia (Km 52.2 – direzione: Ss1 Aurelia) chiusa al traffico l‘uscita di Civitavecchia sud fino alle 20:00 del 03/02/2020 provenendo da Roma per lavori.