Marc Marquez si dedica alla pittura: dipinge otto quadri, uno per ogni titolo mondiale, con la ruota posteriore della sua Honda, dandosi ai burnout

Che i piloti di MotoGP siano anche un po’ degli artisti, pennellando le loro traiettorie come se fossero degli autentici pittori con le loro tele, era già noto. Ma stavolta Marc Marquez ha preso proprio sul serio questa metafora, utilizzando la sua Honda per dipingere un vero e proprio quadro.

Salito in sella ad una Cbr1000Rr, dipinta con la stessa livrea della moto che utilizza nel Mondiale e posizionata all’interno di una struttura progettata e costruita per l’occasione, il Cabroncito ha intinto la gomma posteriore nei colori, come se fosse un pennello, e l’ha utilizzata per realizzare otto dipinti, uno per ciascuno dei suoi titoli mondiali.

Per la prima volta, insomma, il campione catalano si è dedicato all’arte, ma naturalmente in modo insolito, come ama fare lui. E siamo pronti a scommettere che si sia anche divertito parecchio, visto che per dipingere ha dovuto prodursi in una serie di burnout: i giri su se stesso con la moto che un tempo si vedevano spesso in fase di esultanza anche al termine dei Gran Premi, ma che oggi sono diventati quasi proibiti per evitare di rovinare i motori, che sono contingentati nel corso della stagione.

In questa occasione, invece, Marquez ha dovuto farli apposta, disegnando così dei cerchi perfetti degni del miglior Giotto, con i colori rosso, arancio, bianco e blu che contraddistinguono la sua squadra. Le opere, autografate dallo stesso pilota, saranno presentate domani in diretta Facebook sui canali della Repsol, sponsor principale del team Honda Hrc, e potrebbero essere poi messe all’asta per beneficenza.