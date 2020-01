Marco Dal Ben aveva fatto perdere le sue tracce lo scorso 5 gennaio. La madre ha riconosciuto il corpo ritrovato da un cittadino

Si erano perse le sue tracce già da qualche settimana. Esattamente, Marco Dal Ben era scomparso il 5 gennaio. Era uscito, come sempre, come tante volte da casa. Poi si sono perse le sue tracce il giorno prima dell’Epifania. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita ai margini di un fiume. La scoperta dell’Arma dei carabinieri allertati da un cittadino. Il corpo del 38enne è stato avvistato da una persona impegnata a fare jogging vicino al fiume Monticano, nella città di Oderzo, in provincia di Treviso. La corsa del cittadino si è interrotta quando ha avvistato questo corpo inerme ed ha provveduto, così, ad avvertire i carabinieri. Accorsi sul posto, i militari hanno poi avvertito la povera madre pensando fosse il suo figliolo scomparso alcune settimane fa. La donna è stata assistita dai carabinieri durante il riconoscimento. Quel corpo senza vita era proprio del figlio figlio, indossava le scarpe e il giubbino di Marco. Il corpo è stato prelevato dai vigili del fuoco.

La madre ha riconosciuto il corpo e si esclude il gesto volontario

Sulla dinamica del decesso ora indagheranno gli inquirenti. Saranno valutati tutti gli elementi e si potrà contare anche sul lavoro svolto dal programma televisivo che si occupa da anni anche di questi avvenimenti. Il programma storico «Chi l’ha visto?» si stava occupando, infatti, anche del caso di Marco cercando di fornire degli elementi sulla scomparsa del giovane. Le attenzioni si erano concentrate su alcuni fotogrammi di una videocamera di sorveglianza pubblica. Marco è probabilmente caduto nel fiume treviggiano. Tuttavia, sembra escluso a priori il gesto volontario di Marco. Non sembrano esserci gli elementi per pensare ad un suicidio. Alla base della caduta nel fiume, se si esclude il gesto volontario, potrebbe essere una perdita di equilibrio collegata all’assunzione eccessiva di bevande alcoliche. Sarà l’autopsia a chiarire eventuali sostanze presenti nel corpo di Marco. L’unica certezza è la sua scomparsa e la triste realtà che dovrà affrontare la madre del 38enne.

