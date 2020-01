Le Donatella, senza veli sotto la giacca: i social impazzano – FOTO

Le Donatella sono le sorelle più amate della nostra generazione. Le famosissime gemelle diverse hanno partecipato a diversi reality negli ultimi anni che ci hanno dato modo di conoscerle meglio e scoprire cose in più delle loro vite e dei loro caratteri. Agili, sempre pronte a mettersi in gioco e a sfidare, sono anche e soprattutto due bellissime ragazze.

GFVIP, Rita Dalla Chiesa si scaglia contro Adriana Volpe: è guerra sui social –> LEGGI QUI

Le due artiste, che da anni ormai sono una coppia fissa nel mondo dello spettacolo, hanno fatto tanti brani e diversi album. Le due hanno creato una coppia strana ma che funziona. Anche sui social sono seguitissime e i record di likes alle loro foto non mancano: pubblicano sempre foto provocanti in cui mettono in mostra tutta la loro bellezza. L’ultimo scatto di Giulia e Silvia Provvedi, in particolare, ha fatto impazzire i loro followers. Addosso hanno due completi coordinati, uno verde e uno blu. Le acconciature uguali ed entrambe con la stessa smorfia nello scatto: sotto la giacca, niente. Lo scatto ha gatto girare la testa ai suoi followers che le hanno riempite di likes e complimenti.